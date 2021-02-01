В Башкирии корова родила тройню

Настоящее чудо произошло в Дуванском районе в одном из частных хозяйств. Там корова родила сразу троих телят. По словам ветеринаров, такое в природе встречается очень редко.

Пополнение произошло в хозяйстве жителей села Метели Анастасии и Ивана. Пара переехала из города в деревню, чтобы налаживать свой быт в экологическом чистом месте. К тому же, у них у самих есть трое детей, которые очень любят быть на природе и ухаживать за животными. Новоиспеченные селяне завели четыре коровы, купили доильный аппарат и решили вести маленький бизнес.