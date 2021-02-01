В Башкирии деревня отметила победу в конкурсе «Трезвое село» праздничным шествием

Деревня Таштамак Аургазинского района выиграла муниципальный этап республиканского конкурса «Трезвое село». В этом году за звание сильнейших боролись 42 населенных пункта.

Сельчане организовали праздничное шествие. Одетые в разные национальные костюмы, они прошли по центральным улицам деревни. В параде приняли участие не только взрослые, но и дети. Также присоединились и спортсмены: лыжники и любители скандинавской ходьбы. Для жителей приготовили подвижные игры на свежем воздухе.