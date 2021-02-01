В Иглинском районе впервые прошли соревнования по конькобежному спорту

Забеги на коньках организовывались по возрастным группам. Мероприятие «Лёд надежды нашей» провели в рамках спортивной субботы.

Самому старшему участнику соревнований – 55 лет. Но цифра в паспорте не помешала Нажипу Галимову: мужчина стал призёром соревнований.

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По инициативе комитета по молодёжной политике и спорту было приобретено более полсотни пар спортивных коньков для жителей Иглинского района. Покататься на них можно в парке имени Елены Иглиной. Спортсменов также угостили теплым чаем и выпечкой.

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