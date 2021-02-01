В Иглинском районе впервые прошли соревнования по конькобежному спорту

Самому старшему участнику соревнований – 55 лет. Но цифра в паспорте не помешала Нажипу Галимову: мужчина стал призёром соревнований.

По инициативе комитета по молодёжной политике и спорту было приобретено более полсотни пар спортивных коньков для жителей Иглинского района. Покататься на них можно в парке имени Елены Иглиной. Спортсменов также угостили теплым чаем и выпечкой.