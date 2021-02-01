В Башкирии в огне погибли горожанин и бездомный

В Башкирии 31 января в огне погибли двое мужчин. Пожары были зарегистрированы МЧС по РБ.

Так, один из пожаров произошёл в Давлеканово в доме по улице Озерной. На место инцидента в срочном порядке прибыли экстренные службы, но спасти 52-летнего хозяина дома им не удалось.

Также пожар произошёл в Уфе. Огнём охватило коллектор теплотрассы. Пожар возник из-за горения мусора на площади 2 кв. метра. В коллекторе после тушения было найденотело мужчины. Его личность предстоит установить. Скорее всего, погибший не имел определенного места жительства.