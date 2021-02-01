В Уфе в мясных консервах нашли следы опасного вируса

В мясных паштетах, которые были поставлены в Уфу, нашли следы вируса африканской чумы. Об этом сообщает издание ГорОбзор.ру со ссылкой на Управление ветеринарии Башкирии.

Геном вируса был обнаружен в печеночных паштетах 27 января. Зараженная продукция была на прилавках трёх магазинов – «Агро-торг», «Элемент-трейд» и «Пятёрочка». Ранее такой же паштет продавался в сети супермаркетов «Магнит».