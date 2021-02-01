В Уфе на женщину обвалилась стеклянная стена остановки

Уфимка рассказала о несчастном случае на «умной» остановке. На женщину обвалилась стеклянная стена. Об этом пострадавшая рассказала в социальных сетях.
Женщина сидела на скамейке и ждала автобус в сторону выезда из города, когда в какой-то момент услышала небольшой треск. Внезапно стеклянная стена за спиной рассыпалась на множество маленьких осколков и засыпала уфимку.
К слову, людей вокруг не было, а после падения стекло ещё издавало странный треск.
Что стало причиной несчастного случая – неизвестно. Сейчас пострадавшая женщина ищет возможность посмотреть видео с камер наблюдения.
Фото: ИА Башинформ.