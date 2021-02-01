В Уфе на женщину обвалилась стеклянная стена остановки

Уфимка рассказала о несчастном случае на «умной» остановке. На женщину обвалилась стеклянная стена. Об этом пострадавшая рассказала в социальных сетях.

Фото №1 - В Уфе на женщину обвалилась стеклянная стена остановки

Женщина сидела на скамейке и ждала автобус в сторону выезда из города, когда в какой-то момент услышала небольшой треск. Внезапно стеклянная стена за спиной рассыпалась на множество маленьких осколков и засыпала уфимку.

К слову, людей вокруг не было, а после падения стекло ещё издавало странный треск.

Сидела на скамейке. Ничего не предвещало, людей вокруг не видела. Осколками осыпало с ног до головы, все пакеты в стекле. Ищу возможность найти записи с камер наблюдения. Что интересно, стекло после падения продолжало странно потрескивать. Дома я нащупала на голове гематому.

уфимка

Что стало причиной несчастного случая – неизвестно. Сейчас пострадавшая женщина ищет возможность посмотреть видео с камер наблюдения. 

Фото: ИА Башинформ. 

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