В Уфе на женщину обвалилась стеклянная стена остановки

Сидела на скамейке. Ничего не предвещало, людей вокруг не видела. Осколками осыпало с ног до головы, все пакеты в стекле. Ищу возможность найти записи с камер наблюдения. Что интересно, стекло после падения продолжало странно потрескивать. Дома я нащупала на голове гематому.

уфимка