В России за сутки коронавирус выявили у 17 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по заболевшим в стране. Официальные актуальные данные публикуются на сайтестопкоронавирус.рф.

Так, за последние сутки коронавирус был диагностирован у 17 648 человек. При этом общее количество зараженных за всё время пандемии достигло 3 868 087.Одновременно болеют 476 295 пациентов.