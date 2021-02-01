В России за сутки коронавирус выявили у 17 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по заболевшим в стране. Официальные актуальные данные публикуются на сайтестопкоронавирус.рф.
Так, за последние сутки коронавирус был диагностирован у 17 648 человек. При этом общее количество зараженных за всё время пандемии достигло 3 868 087.Одновременно болеют 476 295 пациентов.
С выздоровлением за сутки выписали 18 169 человек (за всё время – 3 318 173). Смертью закончилось ещё 437 случаев заболевания (за всё время – 73 619).