В Башкирии резко увеличилось число смертей от COVID-19

В Башкирии зафиксирован рост летальных случаев в результате коронавируса. Как сообщается на сайте федерального оперативного штаба, в республике за минувшие сутки скончались еще три человека с диагнозом covid-19.
Общее число жертв, по состоянию на 1 февраля, составляет 188 человек. Все скончавшиеся от вируса страдали хроническими заболеваниями, часто врачи диагностировали у них сопутствующие болезни сердца и легких.
Всего в регионе более 24,4 тысяч случаев заражения covid-19. Отмечается, что 18 441 пациенту удалось успешно побороть болезнь.