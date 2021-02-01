В Башкирии резко увеличилось число смертей от COVID-19

В Башкирии зафиксирован рост летальных случаев в результате коронавируса. Как сообщается на сайте федерального оперативного штаба, в республике за минувшие сутки скончались еще три человека с диагнозом covid-19.

Общее число жертв, по состоянию на 1 февраля, составляет 188 человек. Все скончавшиеся от вируса страдали хроническими заболеваниями, часто врачи диагностировали у них сопутствующие болезни сердца и легких.