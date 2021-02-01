Какие штрафы вводятся за мат в соцсетях с 1 февраля

С 1 февраля начнут штрафовать за мат в социальных сетях. Рассказываем, как будут действовать новые поправки в законе.
Первый момент, который волнует всех пользователей соцсетей, это размер штрафа и за что именно его будут выписывать. Во-первых, штрафовать за мат физическое лицо не будут: только удалять бранный комментарий. За этим должны следить сами площадки. Вот им как раз и грозит штраф за неисполнение закона – до 8 млн рублей.
Юзерам не стоит расслабляться и думать, что можно материться направо и налево, ведь есть еще другие законы. Например, статья «Оскорбление» в УК РФ. За ее нарушение человеку грозит штраф до 100 МРОТ или до шести месяцев исправительных работ.Также ругательства в общественных местах, а социальные сети с огромным пользовательским потоком к ним приравнены, караются до 15 суток ареста или штрафом в размере до 15 МРОТ.