Какие штрафы вводятся за мат в соцсетях с 1 февраля

С 1 февраля начнут штрафовать за мат в социальных сетях. Рассказываем, как будут действовать новые поправки в законе.

Первый момент, который волнует всех пользователей соцсетей, это размер штрафа и за что именно его будут выписывать. Во-первых, штрафовать за мат физическое лицо не будут: только удалять бранный комментарий. За этим должны следить сами площадки. Вот им как раз и грозит штраф за неисполнение закона – до 8 млн рублей.