В Башкирии 20-летний пьяный мошенник устроил ДТП

Полиция Белорецка задержала 20-летнего парня, который обвиняется в нескольких преступлениях. В частности, его подозревают в мошенничестве и угоне. Подробности сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Молодой человек и его знакомый проводили вечер за распитием спиртных напитков. В какой-то момент пьяный парень решил покататься на машине товарища, однако не сообщил другу об этом. Не имея водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения, он выкрал ключи от авто и поехал колесить по городу. Однако на одной из улиц столкнулся с другой машиной.

Сотрудники ДПС доставили виновника аварии в отделение полиции, и оказалось, что недавно парень уже здесь бывал. Недавно его обвинили в мошенничестве —молодой человек вошёл в доверие к новому знакомому, одолжил у того 500 тысяч рублей якобы на создание бизнеса, даже подписал расписку, но вскоре просто пропал со всех радаров и деньги не вернул.