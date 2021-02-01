В Башкирии 17-летний угонщик перевернул машину и просто ушёл домой

31 января в полицию обратилась 26-летняя жительница деревни Аюпово. Девушка заявила, что её автомобиль «Рено Логан» украли прямо со двора. Машину нашли в неожиданном месте.
Полицейским удалось обнаружить авто в 7 км от деревни Абдрахимово. Машина была в ужасном состоянии, так как неизвестный угонщик вылетел в кювет. Вскоре злоумышленника нашли.
Угонщиком оказался 17-летний парень. Молодой человек накануне был в гостях у семьи девушки. Среди ночи ему захотело покататься по заснеженной деревне, поэтому он просто украл машину.
Фото: МВД по РБ.