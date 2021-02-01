В Башкирии 17-летний угонщик перевернул машину и просто ушёл домой

31 января в полицию обратилась 26-летняя жительница деревни Аюпово. Девушка заявила, что её автомобиль «Рено Логан» украли прямо со двора. Машину нашли в неожиданном месте.

Полицейским удалось обнаружить авто в 7 км от деревни Абдрахимово. Машина была в ужасном состоянии, так как неизвестный угонщик вылетел в кювет. Вскоре злоумышленника нашли.

Угонщиком оказался 17-летний парень. Молодой человек накануне был в гостях у семьи девушки. Среди ночи ему захотело покататься по заснеженной деревне, поэтому он просто украл машину.

Подозреваемый дал признательные показания. Автомобиль едва ли подлежит восстановлению. По факту угона дознавателем возбуждено уголовное дело. пресс-служба МВД по РБ