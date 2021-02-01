В Уфе задержали министра строительства и архитектуры Башкирии

В Уфе сегодня задержали главу Минстроя республики. В кабинете Рамзиля Кучарбаева утром прошли обыски.

По данным агентства «Башинформ», министра задержали по делу о строительстве очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Тогда Кучарбаев был начальником Управления капитального строительства республики.