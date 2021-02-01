Синоптики Башкирии предупреждают о снежной буре

В Башкирии ожидается резкое изменение погодных условий. 2 февраля в республике прогнозируется сильная метель и гололед. Об этом сообщают синоптики, а спасатели МЧС просят быть внимательнее и аккуратнее.

Утром и днём пройдёт снегопад, а порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду. На дорогах ожидаются гололед и снежные накаты.

Температура воздуха ночью опустится до -8, -10°С. Днём всё ещё будет тепло – температура поднимется до 0°С.

Спасатели рекомендуют избежать нахождения у насаждений, электроопор и рекламных щитов. Также стоит быть внимательным у высотных зданий, так как возможен сход снега и наледи.