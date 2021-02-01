В Башкирии принят третий пакет мер по повышению устойчивости экономики

Индекс промышленного производства составил 98 процентов. Мы два процента не дотянули, но мы понимаем, почему это произошло. Прежде всего это, конечно, в связи с соглашением в рамках ОПЕК и корректировкой уровня добычи нефти. По России средний показатель 97,1. Наши 98 вполне неплохо смотрятся, но мы говорили, что эту цифру нужно доводить до 100% и перешагивать. Объём продукции сельского хозяйства по итогам года увеличился на 3,1 процента, а ввод жилья – на 3,5 процента. Это хорошо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан