В Башкирии принят третий пакет мер по повышению устойчивости экономики

Радий Хабиров призвал сохранить темпы развития экономики Башкортостана. Об этом руководитель республики заявил на оперативном совещании в правительстве. Позитивная динамика по нескольким направлениям. На 3,5% вырос ввод жилья по итогам минувшего года, на 3% – объем продукции АПК. Многие значения оказались лучше общероссийских. Также в регионе принят третий пакет мер поддержки экономики.
Экономика Башкортостана сразу по нескольким направлениям чувствует себя лучше, чем многие другие российские регионы. Но взятые темпы нужно сохранить, а стоящие серьезные задачи – выполнить. Глава республики Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании в правительстве о некоторых показателях, которые показывают, каким был 2020 год.
Для поддержки экономики Башкортостана принимается третий антикризисный пакет. Он включает 66 мер на 9,7 млрд рублей. В 2020 году власти предоставили два пакета мер общим объемом порядка 30 млрд рублей. В первый пакет вошло 58 мер, во второй – 37, получателями стали около 59 тыс. субъектов бизнеса. Третий пакет продолжает меры, показавшие эффективность в прошлом году. Это и улучшение инвестклимата, и поддержка экспорта, а также ликвидация барьеров.
Строительство объектов здравоохранения в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы также обсудили на совещании в правительстве. Планируется построить более 500 зданий, порядка 14 млрд рублей зарезервированы. Уже в этом году введут в эксплуатацию поликлиники в Бирске и Чекмагуше, а также начнут строить более 60 ФАПов, Республиканский детский центр онкологии и гематологии, детскую поликлинику в Баймаке и другое.
Также на совещании обсудили вакцинацию от коронавируса. Уже принято более 20 тысяч доз препарата, в феврале ожидается приход еще до 100 тысяч спасительного медикамента.