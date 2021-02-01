В Башкирии пенсионер выстрелил в старушку из-за давней обиды

Теперь инцидент между двумя пенсионерами расследует дознаватели. В настоящее время по факту хулиганства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как разрешиться этот конфликт покажет время. Полицейские просят граждан быть более терпимыми и разрешать свои жизненные размолвки более мирным способом.

пресс-служба МВД по РБ