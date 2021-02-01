В Башкирии пенсионер выстрелил в старушку из-за давней обиды

В полицию Белебея обратилась 80-летняя местная жительница. В женщину стреляли из пневматического пистолета. Подробности произошедшего сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Фото №1 - В Башкирии пенсионер выстрелил в старушку из-за давней обиды

Оказалось, 80-летняя женщина случайно встретила старого 64-летнего знакомого. Мужчина вспомнил все давние обиды и решил отомстить старушке. Он достал пневматический пистолет и произвёл несколько выстрелов, чтобы напугать женщину.

К счастью, серьёзных травм пенсионерка не получила, однако одна из пуль задела голову горожанки.

Теперь инцидент между двумя пенсионерами расследует дознаватели. В настоящее время по факту хулиганства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как разрешиться этот конфликт покажет время. Полицейские просят граждан быть более терпимыми и разрешать свои жизненные размолвки более мирным способом.

пресс-служба МВД по РБ 

Видео: МВД по РБ. 

Пенальти
Уфиская волна