В Башкирии пенсионер выстрелил в старушку из-за давней обиды

В полицию Белебея обратилась 80-летняя местная жительница. В женщину стреляли из пневматического пистолета. Подробности произошедшего сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Оказалось, 80-летняя женщина случайно встретила старого 64-летнего знакомого. Мужчина вспомнил все давние обиды и решил отомстить старушке. Он достал пневматический пистолет и произвёл несколько выстрелов, чтобы напугать женщину.
К счастью, серьёзных травм пенсионерка не получила, однако одна из пуль задела голову горожанки.
Видео: МВД по РБ.