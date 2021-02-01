В Башкирии сотрудники Россельхозцентра получили новые служебные автомобили

Аграрии стали мобильнее. Башкирский филиал Россельхозцентра вручил своим сотрудникам ключи от новых служебных легковых автомобилей. Для агрономов машины необходимы в период осенне-весенней кампании.

Специалисты должны постоянно быть на полях, оперативно проводить обследования: апробацию, помощь с защитой растений, семеноводством. В зависимости от района суточный пробег зачастую достигает 500 километров.

Те муниципалитеты, которые до этого были обеспечены транспортом, показывают большую эффективность, по отзывам сельхозтоваропроизводителей и по показателям работы. Служебный транспорт получили специалисты Россельхозцентра Янаульского, Калтасинского, Караидельского, Стерлибашевского, Белебеевского и Илишевского районов республики.