Футбольный арбитр из Башкирии Александр Лапин празднует 65-летие

Ни одного пенальти и одна красная карточка за 30 лет футбольного судейства. Но при этом без потери авторитета в Премьер-лиге. Арбитр из Башкортостана сегодня празднует 65-летний юбилей.

Речь об Александре Лапине. Он один из немногих примерил на себя все 4 должности в этом виде спорта. 11 лет выступал за уфимский клуб «Гастелло». За это время провел больше 350 поединков – и это второй показатель за всю историю уфимского футбола. До сих пор многие вспоминают его умение по глазам предугадывать действия соперника на поле. Во всем чемпионате его могли обыграть только два нападающих.

А вот юношеским мечтам стать наставником не удалось сбыться. Тренировал Александр Викторович всего одну команду и всего один год. Зато по сей день он судит матчи различного уровня и работает инспектором на играх ФНЛ.

Никогда не хотел быть судьей. Но так получилось, что стал им и познал все прелести. И когда вышел на финишную прямую, понял, что это самая интересная должность и статус в футболе. Александр Лапин, заместитель генерального директора Федерации футбола Республики Башкортостан