В Уфе в ДТП пострадали две пассажирки микроавтобуса

Вчера, 31 января, в столице Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись микроавтобус "ГАЗель", следовавший по маршруту №270, и легковушка Toyota Corolla. От удара иномарку отбросило в пешеходное ограждение. Об этом рассказали в ГИБДД по Уфе.
ДТП произошло на перекрестке улиц Айской и Кирова. Виновником аварии оказался 53-летний водитель микроавтобуса.
В результате ДТП пострадали 17 и 21-летние пассажирки автобуса. Им потребовалась помощь медиков. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Фото: ГИБДД по Уфе.