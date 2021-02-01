В Уфе в ДТП пострадали две пассажирки микроавтобуса

Вчера, 31 января, в столице Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись микроавтобус "ГАЗель", следовавший по маршруту №270, и легковушка Toyota Corolla. От удара иномарку отбросило в пешеходное ограждение. Об этом рассказали в ГИБДД по Уфе.