В Башкирии система «Инцидент» помогла демонтировать опасную электроопору

Отныне 86-летняя Мушбика Хисматова без опаски гуляет около своего дома. Хотя раньше у забора была своеобразная территория  отчуждения. Над домом нависала старая электроопора, уже покосившаяся от времени, и могла в любой момент рухнуть на крышу.

Пенсионерка проживает в деревне Булан-Турган Иглинского района. 4 года назад в населенном пункте поменяли электроопоры, но вот старые деревянные столбы оставили, сказав, что жители сами должны их демонтировать. Если молодежь справилась с задачей, то для 86-летней одиноко проживающей  пенсионерки это было не под силу.

Много лет стоял, они убрали столбы и стой, и с другой стороны, а мой оставили. Говорили: «Сами убирайте». Он уже наклонился, мог упасть на дом и порвать провода. Хорошо, что моя внучка написала.

Мушбика Хисматова, жительница д. Булан-Турган
Фото №1 - В Башкирии система «Инцидент» помогла демонтировать опасную электроопору

Эту электроопору стороной обходили и электрики. Со временем столб начал гнить у основания. С каждым годом он все сильнее наклонялся в сторону дома. А во время ветров его и вовсе шатало. Нанять специалистов влетало бы пенсионерке  в копеечку. 

Когда меняли вот эти столбы непосредственно, устанавливали новые опоры. Мы задавали вопрос мастеру, и мастер сказал: «Демонтировать вы должны сами». Но так как в деревне мужчин нет, бабушка живет одна, я не в силах демонтировать это. В общем, я вынуждена была обратиться.

Диля Фархутдинова, дочка пенсионерки

Не добившись решения от мастера, женщина оставила комментарий  с просьбой помочь под одним из постов главы республики.

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Если смотреть на фотографии, они выглядели вот так, что потенциально несло угрозу близ лежавшим домам. Это обращение попало в систему «Инцидент-менеджмент». Обращение прорабатывали совместно с коллегами из Иглинского района, а также с Министерством промышленности.

Тагир Шарафутдинов, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращению жителей в социальных сетях

Администрация Иглинского района оперативно передала обращение жителей  в электросетевую компанию «Башкирэнерго». Уже на следующий день в деревню Булан-Турган выехали специалисты.

В дальнейшем в этой деревне и вообще по Иглинскому району будем прорабатывать вопрос энергоснабжающими организациями по демонтажу старых деревянных опор.

Алсу Каримова, и. о. начальника информационно-аналитического отдела администрации Иглинского района
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