В Башкирии система «Инцидент» помогла демонтировать опасную электроопору

Если смотреть на фотографии, они выглядели вот так, что потенциально несло угрозу близ лежавшим домам. Это обращение попало в систему «Инцидент-менеджмент». Обращение прорабатывали совместно с коллегами из Иглинского района, а также с Министерством промышленности.

Тагир Шарафутдинов, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращению жителей в социальных сетях