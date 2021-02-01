В Башкирии система «Инцидент» помогла демонтировать опасную электроопору

Отныне
86-летняя Мушбика Хисматова без опаски гуляет около своего дома. Хотя раньше у
забора была своеобразная территория
отчуждения. Над домом нависала старая электроопора, уже покосившаяся от
времени, и могла в любой момент рухнуть на крышу.
Пенсионерка
проживает в деревне Булан-Турган Иглинского района. 4 года назад в населенном
пункте поменяли электроопоры, но вот старые деревянные столбы оставили, сказав,
что жители сами должны их демонтировать. Если молодежь справилась с задачей, то
для 86-летней одиноко проживающей пенсионерки
это было не под силу.
Много лет стоял,
они убрали столбы и стой, и с другой стороны, а мой оставили. Говорили: «Сами убирайте».
Он уже наклонился, мог упасть на дом и порвать провода. Хорошо, что моя внучка
написала.Мушбика Хисматова, жительница д. Булан-Турган
Эту
электроопору стороной обходили и электрики. Со временем столб начал гнить у
основания. С каждым годом он все сильнее наклонялся в сторону дома. А во время
ветров его и вовсе шатало. Нанять специалистов влетало бы пенсионерке в копеечку.
Когда меняли вот
эти столбы непосредственно, устанавливали новые опоры. Мы задавали вопрос
мастеру, и мастер сказал: «Демонтировать вы должны сами». Но так как в деревне
мужчин нет, бабушка живет одна, я не в силах демонтировать это. В общем, я
вынуждена была обратиться.Диля Фархутдинова, дочка пенсионерки
Не
добившись решения от мастера, женщина оставила комментарий с просьбой помочь под одним из постов главы
республики.
Если смотреть на
фотографии, они выглядели вот так, что потенциально несло угрозу близ лежавшим
домам. Это обращение попало в систему «Инцидент-менеджмент». Обращение прорабатывали
совместно с коллегами из Иглинского района, а также с Министерством промышленности.Тагир Шарафутдинов, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращению жителей в социальных сетях
Администрация
Иглинского района оперативно передала обращение жителей в электросетевую компанию «Башкирэнерго». Уже
на следующий день в деревню Булан-Турган выехали специалисты.
В дальнейшем в этой
деревне и вообще по Иглинскому району будем прорабатывать вопрос
энергоснабжающими организациями по демонтажу старых деревянных опор.Алсу Каримова, и. о. начальника информационно-аналитического отдела администрации Иглинского района