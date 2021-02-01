В Башкирии закрываются ковид-госпитали

Ковид-госпитали закрываются, и в медучреждениях Башкортостана начинается плановый приём пациентов. Уфимская больница №10 с октября прошлого носила статус ковид-госпиталя на 300 мест. Как сотрудники медучреждения возвращаются в привычный режим?
Олег Батыршин пришёл в больницу сразу, как узнал, что медучреждения возвращаются к прежнему режиму работы. Ещё с марта его беспокоит катаракта, из-за пандемии посетить клинику не рискнул. Сейчас сдал анализы в своём районе и приехал в 10-ю уфимскую больницу.
В связи со снижением количества больных коронавирусом адаптированные госпитали закрываются. Врачи признаются: для них это долгожданное событие. Разность профилей специалистов не помешала им делать одно общее дел – спасать людей. Для этого они прошли специальное обучение, кому-то приходилось даже ночевать на работе из-за плотного графика, но теперь все это позади.
После выписки пациентов с коронавирусом больница прошла тщательную дезинфекцию, палаты подготовили к плановой госпитализации больных.
По этим трубам проходит кислород во все палаты. Это напоминание о том, что раньше здесь был ковид-госпиталь. Оксигенотерапия останется в больнице и в дальнейшем.
В прошлом году 34 медорганизации были адаптированы для лечения больных коронавирусом. На сегодняшний день уже 14 больниц приступило к плановой работе, ряд госпиталей готовится к перепрофилированию.