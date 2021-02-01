В Башкирии закрываются ковид-госпитали

Ковид-госпитали закрываются, и в медучреждениях Башкортостана начинается плановый приём пациентов. Уфимская больница №10 с октября прошлого носила статус ковид-госпиталя на 300 мест. Как сотрудники медучреждения возвращаются в привычный режим?

Олег Батыршин пришёл в больницу сразу, как узнал, что медучреждения возвращаются к прежнему режиму работы. Ещё с марта его беспокоит катаракта, из-за пандемии посетить клинику не рискнул. Сейчас сдал анализы в своём районе и приехал в 10-ю уфимскую больницу.

Из-за этого только боялся в больницу прийти, потому что пенсионер 65+, мне сказали, всё дома сиди, как ответственный гражданин, но надо же всё равно когда-то операцию сделать, и вот решился. Олег Батыршин

В связи со снижением количества больных коронавирусом адаптированные госпитали закрываются. Врачи признаются: для них это долгожданное событие. Разность профилей специалистов не помешала им делать одно общее дел – спасать людей. Для этого они прошли специальное обучение, кому-то приходилось даже ночевать на работе из-за плотного графика, но теперь все это позади.

Мы сейчас максимально закладываемся, потому что пациентов много, которые ждали, или боялись приходить из-за коронавируса, или по каким-то причинам не могли сдать анализы. Светлана Зайнуллина, заведующая микрохирургическим отделением больницы №10 г. Уфы

Остальные медицинские организации также будут переведены в свою профильную деятельность, основная нагрузка на лечение этих пациентов ляжет на два наших центра: в столице республики и в Стерлитамаке. Гульнара Зиннурова, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

После выписки пациентов с коронавирусом больница прошла тщательную дезинфекцию, палаты подготовили к плановой госпитализации больных.

За время работы госпиталя наши специалисты и всё то лучшее, что мы наработали, мы уже переняли и продолжили традиции, например, введение полностью электронной истории болезни. Денис Васильев, заместитель главного врача по медицинской части больницы №10 г. Уфы

По этим трубам проходит кислород во все палаты. Это напоминание о том, что раньше здесь был ковид-госпиталь. Оксигенотерапия останется в больнице и в дальнейшем.