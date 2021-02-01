По Башкирии начала курсировать «Скорая экспортная помощь»

Группа специалистов будет изучать рынки сбыта башкирской продукции на местах. Первым муниципалитетом, в который выехала «Скорая экспортная помощь», стал Ишимбайский район. Бригада экспертов состоит из сотрудников Госкомитета по внешнеэкономическим связям, Корпорации развития республики и студентов-волонтеров.

Машина скорой помощи впервые приехала не к пациентам. Этих специалистов интересуют предприниматели. Машиностроительный завод «Витязь» стал первым, чей рынок сбыта будет изучен досконально. За год предприятие выпускает до 70 машин. Равной по проходимости техники этим  гусеничным транспортерам пока не придумали. Основные покупатели продукции – предприятия Минобороны – транспорт гражданской модификации используют в нефтегазовой отрасли.

Фото №1 - По Башкирии начала курсировать «Скорая экспортная помощь»

Выход на внешний рынок – дело непростое, потому что продукция должна соответствовать определенным стандартам. Кроме того, нужно изучить рынок, наладить связи с потребителями. Машина на внешнем рынке известная, ее знают в тех регионах и в тех странах, где есть такие трудные условия эксплуатации. Помимо этого, есть экономические факторы, которые должны выполняться.

Мансур Кунаков, первый заместитель генерального директора машиностроительной компании «Витязь»
Фото №2 - По Башкирии начала курсировать «Скорая экспортная помощь»

Знаменитая Ишимбайская чулочная фабрика. С советских времен здесь осталось разве что название. Носки и колготки обновились и продаются в современном дизайне. Правда, найти их можно на полках мелких оптовиков. Зайти к сетевикам пока не получается, а общение с иностранцами остается на уровне переговоров. 

Думаю, основная проблема предприятий в том, что предприниматели не знают, как правильно это сделать. Им кажется это сложной неразрешимой задачей. Скорая помощь будет полезна для выхода на экспорт.

Азат Ишемгулов, первый заместитель главы администрации Ишимбайского района по промышленности, сельскому хозяйству и торговле 
Башкорт йыры 2020
Фото №3 - По Башкирии начала курсировать «Скорая экспортная помощь»

Специалисты «Скорой экспортной помощи» будут работать с мелким и средним бизнесом. После заполнения чек-листа, где предприятие рассказывает о своих делах на текущий момент, начинается аналитика рынка и поиск стран, где нужна та или иная башкирская продукция.

Проект запущен в рамках проекта «Сделано в Башкортостане». В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Мы должны увеличить число экспортеров в 2 раза к 2024 году и увеличить объем несырьевого и неэнергетического экспорта в 2 раза.

Лена Изотова, заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности

«Экспортная скорая» сегодня также выехала в города Октябрьский и Нефтекамск. Помощь получат предприниматели и других муниципалитетов по графику. Кстати, уже сейчас субъекты малого и среднего бизнеса могут начать торговлю через электронные площадки. Их в Башкортостане 5 и они бесплатные.

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