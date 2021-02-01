По Башкирии начала курсировать «Скорая экспортная помощь»

Думаю, основная проблема предприятий в том, что предприниматели не знают, как правильно это сделать. Им кажется это сложной неразрешимой задачей. Скорая помощь будет полезна для выхода на экспорт.

Азат Ишемгулов, первый заместитель главы администрации Ишимбайского района по промышленности, сельскому хозяйству и торговле