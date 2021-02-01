По Башкирии начала курсировать «Скорая экспортная помощь»

Группа специалистов будет изучать рынки сбыта башкирской продукции на местах. Первым муниципалитетом, в который выехала «Скорая экспортная помощь», стал Ишимбайский район. Бригада экспертов состоит из сотрудников Госкомитета по внешнеэкономическим связям, Корпорации развития республики и студентов-волонтеров.
Машина скорой помощи впервые приехала не к пациентам. Этих специалистов интересуют предприниматели. Машиностроительный завод «Витязь» стал первым, чей рынок сбыта будет изучен досконально. За год предприятие выпускает до 70 машин. Равной по проходимости техники этим гусеничным транспортерам пока не придумали. Основные покупатели продукции – предприятия Минобороны – транспорт гражданской модификации используют в нефтегазовой отрасли.
Знаменитая Ишимбайская чулочная фабрика. С советских времен здесь осталось разве что название. Носки и колготки обновились и продаются в современном дизайне. Правда, найти их можно на полках мелких оптовиков. Зайти к сетевикам пока не получается, а общение с иностранцами остается на уровне переговоров.
Специалисты «Скорой экспортной помощи» будут работать с мелким и средним бизнесом. После заполнения чек-листа, где предприятие рассказывает о своих делах на текущий момент, начинается аналитика рынка и поиск стран, где нужна та или иная башкирская продукция.
«Экспортная скорая» сегодня также выехала в города Октябрьский и Нефтекамск. Помощь получат предприниматели и других муниципалитетов по графику. Кстати, уже сейчас субъекты малого и среднего бизнеса могут начать торговлю через электронные площадки. Их в Башкортостане 5 и они бесплатные.