Национальный симфонический оркестр РБ впервые выступил в Московской филармонии

Впервые в истории музыканты Национального симфонического оркестра Башкортостана выступили на сцене Московской филармонии. Ангажемента музыкальный коллектив был удостоен в рамках абонемента «Шедевры русской симфонической музыки». Во время концерта прозвучали произведения Римского-Корсакова и Рахманинова.

30 минут до начала концерта, последние штрихи. Настроиться на музыкальную волну дирижеру Дмитрию Крюкову помогает не только палочка, но и голос. Сольную программу госоркестр Башкортостана представил под сводами известной на весь мир Московской филармонии – впервые за всю историю коллектива.

Мы очень усердно готовились. Дирижер по 13 часов проводил репетиции к этой программе. И это колоссальная работа и дирижера, и музыкантов, которые самоотверженно готовились выступить в главном концертном зале страны и всего мира. Артур Назиуллин, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан

Концерт прошел при поддержке Главы Башкортостана и Министерства культуры Республики. Мероприятие должно было состояться год назад. Но из-за карантина дату постоянно переносили.

Наш оркестр подрос, музыканты чувствуют ответственность перед зрителем. Сцена видела лучшие оркестры мира, нужно держать планку. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

Так совпало, что накануне премьеры карантинные ограничения в Москве в очередной раз смягчили, что позволило большему числу зрителей насладиться мировой классикой.

Мне кажется, что даже сами музыканты иначе играют, соскучились. Отдача потрясающая, обмен энергетиков чувствуется. Лариса Иноземцева

Ваш оркестр – открытие. Пятый год беру абонемент на отечественные оркестры. Мне это интересно. По жизни мне не удавалось побывать в Уфе, рад, что попал. Считаю, что сделали правильно, что приехали. Очень интересная программ. Юрий Сидоров

История с самоизоляцией, можно сказать, даже пошла на пользу. Главный дирижер Дмитрий Крюков уже с мая начал проводить репетиции. Из-за ограничений оркестр поделили на малые группы, что позволило найти к каждому музыканту индивидуальный подход.

Это дало возможность почувствовать большую тонкость и сплоченность. Оркестру недостает ощущение камерного ансамбля, и его приходится прививать такими индивидуальными занятиями. Дмитрий Крюков, главный дирижер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан