Национальный симфонический оркестр РБ впервые выступил в Московской филармонии

Впервые в истории музыканты Национального симфонического оркестра Башкортостана выступили на сцене Московской филармонии. Ангажемента музыкальный коллектив был удостоен в рамках абонемента «Шедевры русской симфонической музыки». Во время концерта прозвучали произведения Римского-Корсакова и Рахманинова.
30 минут до начала концерта, последние штрихи. Настроиться на музыкальную волну дирижеру Дмитрию Крюкову помогает не только палочка, но и голос. Сольную программу госоркестр Башкортостана представил под сводами известной на весь мир Московской филармонии – впервые за всю историю коллектива.
Концерт прошел при поддержке Главы Башкортостана и Министерства культуры Республики. Мероприятие должно было состояться год назад. Но из-за карантина дату постоянно переносили.
Так совпало, что накануне премьеры карантинные ограничения в Москве в очередной раз смягчили, что позволило большему числу зрителей насладиться мировой классикой.
История с самоизоляцией, можно сказать, даже пошла на пользу. Главный дирижер Дмитрий Крюков уже с мая начал проводить репетиции. Из-за ограничений оркестр поделили на малые группы, что позволило найти к каждому музыканту индивидуальный подход.
К слову, концерты оркестра со сложной академической программой вызывают огромный интерес и в республике. Именно здесь, кстати, незадолго до московской премьеры и прошли выступления музыкантов. Российская столица стала третьим по счету городом после Стерлитамака и Уфы, где симфонисты сыграли мировые хиты в новом году.