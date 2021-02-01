В Уфе прошло первенство ПФО по киокусинкай

Отобрались на международный турнир. В Уфе прошло первенство Приволжского федерального округа по киокусинкай. Более трехсот спортсменов из восьми регионов Поволжья приехали проверить свои силы.

Для многих из них этот турнир стал первым за прошедший год, потому не всем атлетам удалось показать результат, на который они рассчитывали. Иногда оступались даже призеры чемпионата России. Самой многочисленной сборной был представлен Пермский край. В итоге за их спортсменами осталось первое общекомандное место на турнире. Вторые – представители Мордовии. Сборная Республики Башкортостан замкнула тройку лучших.

Фото №1 - В Уфе прошло первенство ПФО по киокусинкай

В конце февраля состоится турнир Open Junior Russia – международный турнир, возраст там до 16 лет. И в конце марта там состоится первенство России. Эти два старта, на которые мы, в принципе, сейчас нацелены, если ничто опять не помешает нам.

Андрей Гурьев, главный судья соревнований

Хотелось бы первое место. Настраивались и готовились, но так получилось, что во втором бою поражение.

Аделина Ярославова, участница соревнований

По итогам прошедших соревнований тренерский штаб сборной республики определил 25 сильнейших спортсменов. Вскоре они отправятся на международный турнир по киокусинкай среди юниоров.

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