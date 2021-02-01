В Уфе прошло первенство ПФО по киокусинкай

Отобрались на международный турнир. В Уфе прошло первенство Приволжского федерального округа по киокусинкай. Более трехсот спортсменов из восьми регионов Поволжья приехали проверить свои силы.
Для многих из них этот турнир стал первым за прошедший год, потому не всем атлетам удалось показать результат, на который они рассчитывали. Иногда оступались даже призеры чемпионата России. Самой многочисленной сборной был представлен Пермский край. В итоге за их спортсменами осталось первое общекомандное место на турнире. Вторые – представители Мордовии. Сборная Республики Башкортостан замкнула тройку лучших.
По итогам прошедших соревнований тренерский штаб сборной республики определил 25 сильнейших спортсменов. Вскоре они отправятся на международный турнир по киокусинкай среди юниоров.