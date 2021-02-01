В Уфе прошло первенство ПФО по киокусинкай

Для многих из них этот турнир стал первым за прошедший год, потому не всем атлетам удалось показать результат, на который они рассчитывали. Иногда оступались даже призеры чемпионата России. Самой многочисленной сборной был представлен Пермский край. В итоге за их спортсменами осталось первое общекомандное место на турнире. Вторые – представители Мордовии. Сборная Республики Башкортостан замкнула тройку лучших.