В Башкирии стартовала программа «Скорая экспортная помощь»

Все меры, которые мы направляем на поддержку экспортно-ориентированных предприятий, дают нам дополнительный результат. Мы видим, что часто на предприятиях не хватает рук, времени, просто маркетинговых действий, исследований и как раз такая помощь может ускорить эти процессы.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан