В Башкирии стартовала программа «Скорая экспортная помощь»

Не менее 5 тысяч башкирских предприятий, обладающих экспортным потенциалом, намерены выявить в Башкортостане. Из них около 500 станут экспортерами к 2024 году. Это станет возможным благодаря программе «Скорая экспортная помощь», которая стартовала в республике.
По данным правительства, сейчас в регионе всего 911 экспортеров, это 1 процент от всех предпринимателей республики. Однако потенциал для развития есть. Пилотные выезды «Скорой экспортной помощи» в организации стартовали с 1 февраля. Специалисты отправились в Нефтекамск, Октябрьский и Ишимбайский район.