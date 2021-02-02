В Башкирии стартовала программа «Скорая экспортная помощь»

Не менее 5 тысяч башкирских предприятий, обладающих экспортным потенциалом, намерены выявить в Башкортостане. Из них около 500 станут экспортерами к 2024 году. Это станет возможным благодаря программе «Скорая экспортная помощь», которая стартовала в республике.

По данным правительства, сейчас в регионе всего 911 экспортеров, это 1 процент от всех предпринимателей республики. Однако потенциал для развития есть. Пилотные выезды «Скорой экспортной помощи» в организации стартовали с 1 февраля. Специалисты отправились в Нефтекамск, Октябрьский и Ишимбайский район.

Фото №1 - В Башкирии стартовала программа «Скорая экспортная помощь»

Все меры, которые мы направляем на поддержку экспортно-ориентированных предприятий, дают нам дополнительный результат. Мы видим, что часто на предприятиях не хватает рук, времени, просто маркетинговых действий, исследований и как раз такая помощь может ускорить эти процессы.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан
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