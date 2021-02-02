В Башкирии определились со сроками сдачи двух долгостроев

80 жителей республики получат ключи от квартир. В Башкортостане решили проблему обманутых дольщиков ещё двух домов в Октябрьском.

До 1 апреля Фонд жилищного строительства введет в эксплуатацию вторую очередь ЖК «Спартак» в 38-м микрорайоне. Там создается сразу 80 квартир. Второй объект – ЖК «Весна». Планируется, что дом №18 достроят в конце мая, а №19 – в конце августа.

В начале прошлого года в республике насчитывалось 7,5 тысячи обманутых дольщиков. Сейчас их количество сократилось вдвое. Кроме того, Башкортостан получит три миллиарда рублей для завершения строительства ещё 26 проблемных домов.