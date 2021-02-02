В УГАТУ работают над созданием отказоустойчивых электродвигателей

Об этом рассказали ученые и студенты вуза. По их словам, изобретение будет востребовано в любой транспортной области, будь то использование в электромобилях или, к примеру, на самолетах. К разработке двигателя привлечены около 70 сотрудников и студентов университета. Сейчас научная команда активно сотрудничает с различными, в том числе и оборонными предприятиями. Интерес проявили и коллеги из Германии.