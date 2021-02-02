В УГАТУ работают над созданием отказоустойчивых электродвигателей

В Уфимском авиационном университете разрабатывают отказоустойчивые электрические машины. Двигатели нового образца, которые смогут работать даже в случае неисправностей.

Об этом рассказали ученые и студенты вуза. По их словам, изобретение будет востребовано в любой транспортной области, будь то использование в электромобилях или, к примеру, на самолетах. К разработке двигателя привлечены около 70 сотрудников и студентов университета. Сейчас научная команда активно сотрудничает с различными, в том числе и оборонными предприятиями. Интерес проявили и коллеги из Германии.

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Вячеслав Вавилов, доцент кафедры электромеханики УГАТУ
Уфиская волна
Башкорт йыры 2020