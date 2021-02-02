В Уфе открылся первый в России парикмахерский волонтерский центр

Здесь будут работать волонтёры, все желающие, кто хочет участвовать непосредственно в волонтёрской деятельности, потому что очень много парикмахеров, которые хотят помогать, но они не знают с чего начать. Храм – это то место, где можно начать себя пробовать в качестве парикмахера. здесь всегда будет бесплатно, потому что это храм, это помощь, это социальное направление.

Татьяна Овсяникова, руководитель волонтёрского центра «Парикмахер добра»