В Уфе открылся первый в России парикмахерский волонтерский центр

При Никольском вокзальном храме в Уфе открылся первый в России волонтёрский парикмахерский центр. Здесь можно будет получить не только услуги парикмахера, но и практические навыки.

Матери, воспитывающие детей-инвалидов, а также женщины из группы социального риска смогут обучиться парикмахерскому делу. В прошлом году учреждение дополнительного профессионального образования «Татьяна Овсяникова» выиграло грант главы администрации Уфы на реализацию проекта на сумму 170 тысяч рублей. На эти деньги Татьяна сделала ремонт помещения. Центром уже запланировано проведений благотворительных акций к 8 Марта, Дню Победы и выпускным.

Здесь будут работать волонтёры, все желающие, кто хочет участвовать непосредственно в волонтёрской деятельности, потому что очень много парикмахеров, которые хотят помогать, но они не знают с чего начать. Храм – это то место, где можно начать себя пробовать в качестве парикмахера. здесь всегда будет бесплатно, потому что это храм, это помощь, это социальное направление.

Татьяна Овсяникова, руководитель волонтёрского центра «Парикмахер добра»
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