В Уфе открылся первый в России парикмахерский волонтерский центр

При Никольском вокзальном храме в Уфе открылся первый в России волонтёрский парикмахерский центр. Здесь можно будет получить не только услуги парикмахера, но и практические навыки.
Матери, воспитывающие детей-инвалидов, а также женщины из группы социального риска смогут обучиться парикмахерскому делу. В прошлом году учреждение дополнительного профессионального образования «Татьяна Овсяникова» выиграло грант главы администрации Уфы на реализацию проекта на сумму 170 тысяч рублей. На эти деньги Татьяна сделала ремонт помещения. Центром уже запланировано проведений благотворительных акций к 8 Марта, Дню Победы и выпускным.