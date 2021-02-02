Жительница Уфы чуть не зарезала возлюбленного и маленького сына

30-летняя жительница Уфы чуть не зарезала всю свою семью. Инцидент произошёл 24 января поздно вечером в Кировском районе. Подробности случившегося рассказали корреспонденты «КП-Уфа».

29-летний мужчина обратился в полицию, рассказав, что его сожительница напала на него и маленького сына с ножом. Между возлюбленными произошёл конфликт, спровоцированный алкоголем. В пылу ссоры женщина схватила нож и начала им угрожать мужчине и мальчику.