В Башкирии обсудили внедрение системы раздельного сбора мусора

К 2024 году республика должна полностью перейти на раздельный сбор бытовых отходов. Об этом заявил премьер-министр Андрей Назаров во время президиума Правительства.

По словам министра природопользования, сейчас селективным сбором ТКО охвачены порядка 30 муниципалитетов – около 40% населения, к концу года доля составит не менее 70%. В сельской местности будет организована дуальная система: на контейнерной площадке установят сетчатые контейнеры, а в городах – отдельные баки для бумаги, стекла, пластика и несортированных ТКО. Для стимулирования жителей в многоэтажках могут законсервировать мусоропроводы, а при строительстве новых домов и вовсе отказаться от этих систем еще на уровне планирования.