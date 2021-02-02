В Башкирии электронные сигареты приравняли к обычным

Электронные сигареты приравнены к обычным. Государственным Собранием Башкортостана принят закон, направленный на охрану здоровья граждан от воздействия табачного дыма.

Испарители, которые служат для потребления никотина, будет запрещено раскуривать в общественных местах, включая остановки общественного транспорта, парковки, подземные переходы и парки. Спикер республиканского парламента отметил, что в ходе научных исследований доказано негативное влияние на здоровье «холодного» способа употребления никотина.