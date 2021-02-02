На трассе Уфа - Оренбург ограничено движение большегрузов, такси и маршруток

Из-за неблагоприятных погодных условий в Башкирии было принято решение ввести частичное ограничение движения транспорта на трассе Уфа – Оренбург. Так, временный запрет на передвижение касается большегрузов, такси и маршруток.

Ограничение движения действует на участке трассы 1194 км по 1548 км с 10 утра сегодняшнего дня. Сообщается, что запрет продлится до шести вечера, однако не исключается, что из-за ухудшения погодных условий он может быть продлен.