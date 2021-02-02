В Туймазинском районе запустят новый мусоросортировочный комплекс

В Туймазинском районе готовится к запуску новый мусоросортировочный комплекс. Планируется, что это будет самое современное предприятие в своем роде, где в первую очередь позаботились об охране окружающей среды и переработке отходов.

Туймазинский мусорный полигон можно назвать самым современным в республике. Благодаря системе с многослойным дном в грунт не попадают продукты гниения мусорных отходов. Но уже в этом году полигон станет еще безопаснее в плане охраны окружающей среды. Недалеко от него готовится к запуску мусоросортировочный комплекс.

Это зона разгрузки отходов. Отсюда они подаются на конвейер. Потом на зону предсортировки, где будет отбираться стекло, бумага, картон и древесина. Дальше отходы поступают на «Хрохот». Это оборудование, которое сеет отходы, выбирая мелкую фракцию. Ильнур Шакиров, руководитель регионального предприятия «Экология-Т»

На конвейерную ленту будет поступать крупный, отобранный мусор. Но до того как он попадет на полигон или на переработку, его еще раз перебирают вручную.

Здесь будут стоять люди, сортировать бумагу к бумаге, пластик к пластику, Потом это будет попадать на этот пресс, и уже упакованная продукция будет выходить отсюда. Вадим Галимов, инженер-монтажник компании по производству сортировочных платформ