В Туймазинском районе запустят новый мусоросортировочный комплекс

В Туймазинском районе готовится к запуску новый мусоросортировочный комплекс. Планируется, что это будет самое современное предприятие в своем роде, где в первую очередь позаботились об охране окружающей среды и переработке отходов.
Туймазинский мусорный полигон можно назвать самым современным в республике. Благодаря системе с многослойным дном в грунт не попадают продукты гниения мусорных отходов. Но уже в этом году полигон станет еще безопаснее в плане охраны окружающей среды. Недалеко от него готовится к запуску мусоросортировочный комплекс.
На конвейерную ленту будет поступать крупный, отобранный мусор. Но до того как он попадет на полигон или на переработку, его еще раз перебирают вручную.
Это значит, что на выходе получается не просто сортированный мусор, а вторсырье, которое направят на завод по переработке. Словом, комплексный подход к обращению с ТКО.