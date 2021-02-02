В Туймазинском районе запустят новый мусоросортировочный комплекс

В Туймазинском районе готовится к запуску новый мусоросортировочный комплекс. Планируется, что это будет самое современное предприятие в своем роде, где в первую очередь позаботились об охране окружающей среды и переработке отходов.

Туймазинский мусорный полигон можно назвать самым современным в республике. Благодаря системе с многослойным дном в грунт не попадают продукты гниения мусорных отходов. Но уже в этом году полигон станет еще безопаснее в плане охраны окружающей среды. Недалеко от него готовится к запуску мусоросортировочный комплекс.

Это зона разгрузки отходов. Отсюда они подаются на конвейер. Потом на зону предсортировки, где будет отбираться стекло, бумага, картон и древесина. Дальше отходы поступают на «Хрохот». Это оборудование, которое сеет отходы, выбирая мелкую фракцию.

Ильнур Шакиров, руководитель регионального предприятия «Экология-Т»
Фото №1 - В Туймазинском районе запустят новый мусоросортировочный комплекс

На конвейерную ленту будет поступать крупный, отобранный мусор. Но до того как он попадет на полигон или на переработку, его еще раз перебирают вручную. 

Здесь будут стоять люди, сортировать бумагу к бумаге, пластик к пластику, Потом это будет попадать на этот пресс, и уже упакованная продукция будет выходить отсюда.

Вадим Галимов, инженер-монтажник компании по производству сортировочных платформ

Это значит, что на выходе получается не просто сортированный мусор, а вторсырье, которое направят на завод по переработке. Словом, комплексный подход к обращению с ТКО.

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