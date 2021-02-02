Еще два жителя Башкирии скончались от COVID-19 за сутки

В Башкирии продолжается рост числа жертв коронавируса. Согласно данным, предоставленным региональным Минздравом, в республике за сутки скончались еще два пациента с диагнозом covid-19.

Всего за все время пандемии было зарегистрировано 190 летальных случаев в результате болезни.

Что касается новых заболевших, то за прошедшие 24 часа у 165 пациентов был обнаружен и подтвержден коронавирус. Общее число зараженных, по состоянию на 2 февраля, достигло отметки в 24 577 человек.