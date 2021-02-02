В Альшеевском районе открылись два новых ФАПа

Здания возвели в кратчайшие сроки. Сельчане ждали этого события пять лет: в старом медпункте условия для работы оставляли желать лучшего. Новые фельдшерские пункты построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На торжественном открытии побывала съемочная группа БСТ.
Для жителей села Таштуба открытие ФАПа – долгожданное событие. Пять лет они добивались появления нового медпункта. Заведует им опытный специалист, фельдшер с 20-летним стажем Ляля Валиахметова. Каждый пациент для нее как родной человек. В старом здании работать было уже невозможно, не было условий. Теперь все иначе.
ФАП соответствует всем требованиям и нормам, а главное – медицинская помощь теперь в шаговой доступности. Здания построили за три месяца. В ФАПах есть все необходимые условия и коммуникации. Есть кабинеты для осмотра детей и взрослых, а также современное оборудование, например, дефибриллятор, ЭКГ и аппарат ИВЛ.
ФАП открылся и в соседней деревне Казанка. Население довольно большое – 405 человек. Казанский ФАП обслуживает жителей села Казанка и деревни Фань.
Деревни близки к райцентру, поэтому молодое население из близлежащих сёл переезжает в Казанку и Таштубу. Так, острая необходимость в медпунктах разрешилась.
В Альшеевском районе работают 39 ФАПов. На следующий год в трех населённых пунктах также запланировано строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов.