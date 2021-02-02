В Альшеевском районе открылись два новых ФАПа

Здания возвели в кратчайшие сроки. Сельчане ждали этого события пять лет: в старом медпункте условия для работы оставляли желать лучшего. Новые фельдшерские пункты построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На торжественном открытии побывала съемочная группа БСТ.

Для жителей села Таштуба открытие ФАПа – долгожданное событие. Пять лет они добивались появления нового медпункта. Заведует им опытный специалист, фельдшер с 20-летним стажем Ляля Валиахметова. Каждый пациент для нее как родной человек. В старом здании работать было уже невозможно, не было условий. Теперь все иначе.

Мы очень рады, что открылся такой красивый, большой теплый ФАП. Все условия есть для обслуживания данного населения. Ляля Валиахметова, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом с. Таштуба

Введение в строй нового ФАПа имеет огромное значение. Не секрет, что население нуждается в профилактике, лечении, сохранении здоровья. Следующий год объявлен Радием Хабировым Годом здоровья и активного долголетия. В этом плане открытие ФАПа является большим подарком. Айдар Султангулов, заместитель главы администрации Альшеевского района

ФАП соответствует всем требованиям и нормам, а главное – медицинская помощь теперь в шаговой доступности. Здания построили за три месяца. В ФАПах есть все необходимые условия и коммуникации. Есть кабинеты для осмотра детей и взрослых, а также современное оборудование, например, дефибриллятор, ЭКГ и аппарат ИВЛ.

ФАП открылся и в соседней деревне Казанка. Население довольно большое – 405 человек. Казанский ФАП обслуживает жителей села Казанка и деревни Фань.

У нас было приспособленное кирпичное здание, там протекала крыша, не было условий, приходилось таскать воду из колодца, в течение пяти лет мы добивались, чтобы нам построили этот ФАП. Любовь Ермолаева, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом с. Казанка

Деревни близки к райцентру, поэтому молодое население из близлежащих сёл переезжает в Казанку и Таштубу. Так, острая необходимость в медпунктах разрешилась.

Сейчас вся молодёжь к нам едет, потому что райцентр близко, детей у нас много, больше 100. ФАП очень нужен был. Миниямал Бакирова, жительница д. Казанка

Мы очень рады. Старые люди обычно нуждаются в медицинской помощи почти каждый день. Фельдшер у нас аккуратный, добрый, поэтому мы очень рады. Гайша Абдульмедова, жительница с. Таштуба