УФАС РБ вынесла два разных решения по одному делу с разницей в несколько дней

Сотрудники УФАС Башкирии вынесли два абсолютно разных решения по одному и тому же делу. Разница в этих заключениях составила всего несколько дней. Как ранее писал Башинформ, вся суть проблемы кроется в решении администрации Ишимбайского района по выбору компании, которая будет обслуживать местные электрические сети.

Все началось в апреле 2020 года. Тогда власти Ишимбайского района объявили о начале публичного конкурса, в ходе которого должно быть заключено концессионное соглашение на управление местными электросетями.

Естественно, в конкурсе решили принять сразу несколько региональных компании. К процедурам также подключилась и "Башкирэнерго" - известная республиканская электросетевая компания. Уже во время конкурса стало ясно, что представители этой компании забыли предоставить один из самых важных и необходимых документов, а сама заявка при этом заверена ненадлежащим лицом.

Власти района сверились с судебной практикой по этому вопросу и решили вынести положительное решение в сторону компании ООО «Автоматизация Системы Технологии». Именно она до сих пор выполняет в полной объеме все условия концессионного соглашения.

Компания «Башкирэнерго» попыталась оспорить итоги конкурса в антимонопольном органе — УФАС РБ. Тем не менее, служба поддержала позицию администрации и в жалобе отказала, подробно и обоснованно мотивировав свое решение нормами российского законодательства.

Однако всего через несколько дней УФАС по РБ вдруг вынес прямо противоположное решение — «Предупреждение», и потребовал от администрации разорвать соглашение с коцессионером. Это «Предупреждение» содержало общие, размытые формулировки и находилось в прямом противоречии по смыслу с решением, вынесенным УФАС всего несколько дней назад.

— Мы не понимаем, как государственный орган может иметь две полярные позиции по одному и тому же вопросу, и как он может предупреждать о возможном правонарушении, если сам же констатировал факт отсутствия правонарушения, отказывая «Башкирэнерго» в удовлетворении жалобы, — комментирует этот вопрос юрист администрации Ишимбайского района Ильдар Гизатуллин.

Дальше пошла череда судебных тяжб по обжалованию этого решения. ФАС России и Минэкономразвития РФ, куда администрация Ишимбайского района обратилась за разъяснениями, подтвердили правильность первоначальной позиции УФАС РБ.

— Но на днях суд отказал нам в удовлетворении жалобы по отмене предупреждения УФАС. Это решение, по нашему мнению, находится в полном противоречии со сложившейся судебной практикой и выглядит таким же ангажированным, как странным выглядит и изменение позиции антимонопольным органом, - говорит Ильдар Гизатуллин.

Так, в резолютивной части судебного решения есть, например, такие формулировки: что «общеизвестным является факт обслуживания ООО «Башкирэнерго», как сетевой организацией электрических сетей на территории Республики Башкортостан. В Администрации считают, что с помощью ангажированных судебных решений монополист пытается доказать свое приоритетное право на любые действия в области энергетики.

— Суд, видимо, намекнул таким образом администрации района, чью заявку надо было удовлетворять, — сказал первый заместитель главы администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов. — Таким образом, складывается впечатление, что силами сначала УФАС республики, а затем и Арбитражного суда Республики, «Башкирэнерго» пытается сохранить монополию на электросетевом рынке в Башкирии.