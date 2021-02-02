В Башкирии 13-летнего мальчика госпитализировали прямо из спортшколы
30 января
13-летний подросток сильно пострадал в спортшколе села Бакалы. Мальчик участвовал
в спарринге со сверстником на соревнованиях по национальной борьбе куреш. Ребёнка
госпитализировали в тяжелом состоянии.
Об этом
сообщает пресс-служба Следкома Башкирии. Сейчас мальчику намного лучше, однако
он до сих пор получает лечение в условиях стационара.
Правоохранительные
службы начали проверку произошедшего. После этого будет дана правовая оценка.
В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, опрашиваются организаторы и участники соревнования, а также работники спортивной школы, истребована необходимая организационно-распорядительная документация, проверяется соответствие условий проведения соревнований по вышеуказанной спортивной дисциплине установленным законом требованиям и нормам. По результатам проверки лицам, ответственным за соблюдение требований безопасности при организации и проведении соревнований, будет дана правовая оценка.