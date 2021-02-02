В Башкирии 13-летнего мальчика госпитализировали прямо из спортшколы

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, опрашиваются организаторы и участники соревнования, а также работники спортивной школы, истребована необходимая организационно-распорядительная документация, проверяется соответствие условий проведения соревнований по вышеуказанной спортивной дисциплине установленным законом требованиям и нормам. По результатам проверки лицам, ответственным за соблюдение требований безопасности при организации и проведении соревнований, будет дана правовая оценка.

пресс-служба СК РФ по РБ