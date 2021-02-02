Соцработник из Башкирии рассказала о помощи людям во время пандемии

Социальный работник стал волонтёром. В Стерлибашевском районе добровольцы оказали помощь нуждающимся свыше пяти тысяч раз. На попечении у Соболевой Валентины находятся 18 человек. Но женщина взяла вторую ставку.
В день таких заявок у Валентины Владимировны порядка десяти. При том, что у женщины есть свои подопечные – 18 человек. Хлеб, масло, молоко. Среди звонков – просьбы не только о покупке продуктов, но и жизненно важных препаратов. Некоторым нужна другая терапия.
Химик по образованию, волонтёр по призванию. Валентина Соболева уже 20 лет работает в социальном учреждении. Во время пандемии трудилась на две ставки, но не заработка ради.
Пожилой Саиле Кутлушиной такой внимательный подход по душе. Валентина Соболева приходит к своей подопечной стабильно два раза в неделю. Принести продукты, помочь в оплате услуг ЖКХ. Пенсионерка признаётся: из-за болезни из дома выходит редко. Без помощи волонтёров как без рук.
Некоммерческая организация родник добра обслуживает два района. Порядка 700 человек ждут помощи в Гафурийском, 325 – в Стерлибашевском. Вот социальных работников на такое количество подопечных всего 50 человек.
Не ради благодарности, а для того, чтобы людям стало лучше и работают волонтёры. Вот и сейчас разговаривать некогда. Валентина уже торопится на следующий адрес.