Соцработник из Башкирии рассказала о помощи людям во время пандемии

Социальный работник стал волонтёром. В Стерлибашевском районе добровольцы оказали помощь нуждающимся свыше пяти тысяч раз. На попечении у Соболевой Валентины находятся 18 человек. Но женщина взяла вторую ставку.

В день таких заявок у Валентины Владимировны порядка десяти. При том, что у женщины есть свои подопечные – 18 человек. Хлеб, масло, молоко. Среди звонков – просьбы не только о покупке продуктов, но и жизненно важных препаратов. Некоторым нужна другая терапия.

Бабушкам на постельном режиме приходится производить водные процедуры. Я стараюсь к таким чаще заходить. Положено нам два раза в неделю. Соболева Валентина, работник центра социального обслуживания населения «Родник добра»

Химик по образованию, волонтёр по призванию. Валентина Соболева уже 20 лет работает в социальном учреждении. Во время пандемии трудилась на две ставки, но не заработка ради.

Как появился коронавирус, она работала еще и волонтером. Очень отзывчивый человек. Явдат Хусаинов, заведующий отделением центра социального обслуживания населения «Родник добра»

Пожилой Саиле Кутлушиной такой внимательный подход по душе. Валентина Соболева приходит к своей подопечной стабильно два раза в неделю. Принести продукты, помочь в оплате услуг ЖКХ. Пенсионерка признаётся: из-за болезни из дома выходит редко. Без помощи волонтёров как без рук.

Побольше бы таких людей. Люди ее зовут, она за все берется и помогает. Даже беседовать с ней очень приятно. Саиля Кутлушина

Некоммерческая организация родник добра обслуживает два района. Порядка 700 человек ждут помощи в Гафурийском, 325 – в Стерлибашевском. Вот социальных работников на такое количество подопечных всего 50 человек.

Они доставляли продукты, лекарства. Во многих случаях приходилось работать психологами. Людям надо было объяснить, почему им нужно быть на самоизоляции. Розалия Рахмангулова, директор центра социального обслуживания населения «Родник добра»