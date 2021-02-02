Школьники из Башкирии приняли участие в проекте «Экозабота»

Свыше десяти тонн отработанных батареек со всей России отправились на переработку в Челябинск. В экологической акции принимают участие свыше трёх тысяч российских школ. С июня прошлого года ребята сумели собрать более 400 тысяч отработанных гальванических элементов.
Школьники Башкирии внесли свой вклад в федеральный проект «Экозабота». В нашей республике контейнеры для сбора аккумуляторов установили почти 250 учебных учреждений. Также в рамках проекта в столице прошла экологическая акция «Неделя сбора батареек – 2020». Всего уфимцы передали около трех тонн аккумуляторов.
Накануне груз доставили на единственный в России завод по утилизации таких отходов. Это позволит избежать попадания токсичных веществ в окружающую среду.