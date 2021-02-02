В Башкирии огонь унёс жизнь сельчанина

Сегодня, 2 февраля, ночью произошёл смертельный пожар. Трагедия зафиксирована в деревне Верхнечереккулево Илишевского района. Подробности сообщила пресс-служба МЧС по РБ.

Тушить возгорание отправились команды сельсоветов и профессиональные пожарные. Локализовать огонь удалось спустя полчаса после начала возгорания, а полностью потушить только в 02:23.

На пепелище было найдено тело 49-летнего мужчины. Предположительно, погибший был хозяином сгоревшего бревенчатого дома. Причины возгорания предстоит установить дознавателю МЧС России.