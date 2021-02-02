Житель Башкирии до смерти избил соседа в подъезде

Трагедий закончилась бытовая ссора между соседями в Стерлитамаке. 20 января в полицию города обратился молодой человек. Он сообщил, что нашел своего 49-летнего отца мёртвым.

На место инцидента в срочном порядке выехали сотрудники правоохранительных органов. Оказалось, к смерти несчастного причастен 42-летний сосед погибшего.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, подозреваемый возвращался домой, когда случайно наткнулся в подъезде на пьяного 49-летнего соседа. Они столкнулись плечами, что привело к ссоре, а после и к драке. 42-летний мужчина в ярости бил несчастного руками и ногами по телу и голове.

Но на громкие звуки вышла другая соседка, которая и разогнала мужчин. К сожалению, пострадавший не пережил полученных травм и скончался в собственной квартире.

Вскоре выяснилось, что подозреваемый в избиении был ранее судим за кражу.