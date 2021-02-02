Жители Стерлитамака переплатили БашРТС за тепло 23 миллиона рублей

Межведомственная комиссия провела проверку домов в Стерлитамаке, которые подключены к БашРТС. В числе тех, кто переплатил больше всего, оказались 50 многоквартирных домов.
В общей сложности ревизоры прошли 1034 дома. Статистика неутешительная: в 847 многоквартирных домах были зафиксированы платежи за отопление выше нормы. В общей сложности по данным администрации города жители переплатили за теплоэнергию более 23 миллионов рублей.
К слову, городская Общественная палата одной из первых подключилась к проблеме переплаты за отопление. После того, как администрация Уфы попросила жителей пока не оплачивать платежки, абонентов из Стерлитамака заинтересовал вопрос: можно ли им тоже пока не платить за отопление?
Представители рабочей группы, по предложению председателя городской Общественной палаты Наталии Бариновой, приняли решение продолжить изучение условий изменения тарифов на отопление, стоимость одной гикакалории и многих других факторов, которые приведут к пониманию ситуации с начислением тарифов впредь. Для этого решили привлечь в комиссию независимых экспертов - юристов, экономистов, специалистов в области теплоэнергетики.