Жители Стерлитамака переплатили БашРТС за тепло 23 миллиона рублей

Межведомственная комиссия провела проверку домов в Стерлитамаке, которые подключены к БашРТС. В числе тех, кто переплатил больше всего, оказались 50 многоквартирных домов.

В общей сложности ревизоры прошли 1034 дома. Статистика неутешительная: в 847 многоквартирных домах были зафиксированы платежи за отопление выше нормы. В общей сложности по данным администрации города жители переплатили за теплоэнергию более 23 миллионов рублей.

К слову, городская Общественная палата одной из первых подключилась к проблеме переплаты за отопление. После того, как администрация Уфы попросила жителей пока не оплачивать платежки, абонентов из Стерлитамака заинтересовал вопрос: можно ли им тоже пока не платить за отопление?