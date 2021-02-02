Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин прилетел в Башкирию

Сергей Карякин полмесяца будет готовиться к международным соревнованиям в санатории «Красноусольск» в Гафурийском районе. В один из дней планируется мастер-класс для детей.
Сергей Карякин в 12 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесён в Книгу рекордов Гиннеса. В 2016 году одержал победу в турнире претендентов, но проиграл действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира по шахматам в 2016 году. Обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России.
Такие мастер-классы, усиленные тренировки придутся башкирским шахматистам очень кстати. Потому что в сентябре в Башкортостане состоятся серьезные соревнования – Суперфинал чемпионата России, в котором примут участие 24 сильнейших представителя страны в этом виде. Форум должен пройти в Конгресс-холле «Торатау» или в музее Нестерова, так как проводится в рамках программы благотворительного фонда Тимченко «Шахматы в музее». Аналогичные соревнования проводились в Лувре и в Пушкинском музее.