Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин прилетел в Башкирию

Сергей Карякин полмесяца будет готовиться к международным соревнованиям в санатории «Красноусольск» в Гафурийском районе. В один из дней планируется мастер-класс для детей.

Сергей Карякин в 12 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесён в Книгу рекордов Гиннеса. В 2016 году одержал победу в турнире претендентов, но проиграл действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира по шахматам в 2016 году. Обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России.

Первый раз в Уфе, приехал по приглашению Федерации шахмат Башкортостана и лично Филюса Хамитовича. Я с удовольствием приехал, чтобы провести сборы и встретиться с детьми. Летом у меня запланирован кубок мира. Я немного прочитал в интернете, что район очень красивый, теперь хочу сам убедиться.

Сергей Карякин, заслуженный мастер спорта России по шахматам

Мы поедем сейчас в Гафурийский район, где обязательно организуем мастер-класс с детьми. Я хочу показать детям, что в России и у нас в Башкортостане есть условия, чтобы вырасти и стать известным спортсменом.

Филюс Ишбулатов, президент Федерации шахмат Республики Башкортостан

Такие мастер-классы, усиленные тренировки придутся башкирским шахматистам очень кстати. Потому что в сентябре в Башкортостане состоятся серьезные соревнования – Суперфинал чемпионата России, в котором примут участие 24 сильнейших представителя страны в этом виде. Форум должен пройти в Конгресс-холле «Торатау» или в музее Нестерова, так как проводится в рамках программы благотворительного фонда Тимченко «Шахматы в музее». Аналогичные соревнования проводились в Лувре и в Пушкинском музее. 

Суперфинал чемпионата России – это самые крупные соревнования в стране, в которых принимают участие сильнейшие шахматисты, и впервые в истории этот турнир будет проводиться здесь, у нас в Уфе.

Денис Хисматуллин, международный гроссмейстер /Уфа/
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