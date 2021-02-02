В Уфе главу Минстроя Башкирии посадили под арест

В Уфе суд вынес решение о дальнейшей судьбе арестованного главы Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева. Чиновника подозревают в коррупции.
Кучарбаев проведет последующие два месяца за решеткой, следует из решения городского суда. Сам глава ведомства перед началом заседания отказался от каких-либо комментариев и воздержался от прогнозов, когда его спросили, на какое решение он сегодня рассчитывает.
В последнем слове Кучарбаев заявил, что не признает себя виновным в мошенничестве, по его словам, он не имеет к предъявленному обвинению никакого отношения. Также он сообщил суду, что на его иждивении находятся трое несовершеннолетних детей и престарелые родители, поэтому он просит судью отклонить ходатайство прокурора об аресте.
Также добавим, что срок предварительного следствия продлен на два месяца, то есть до апреля.
Напомним, министра задержали по делу о строительстве очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Тогда Кучарбаев был начальником Управления капитального строительства республики. Бюджет тогда потерял 95 миллионов рублей.
Учреждение – крупнейший госзаказчик Башкирии. Оно занимается распределением контрактов на возведение социальных и других объектов. В правоохранительных органах от официальных комментариев пока воздерживаются.