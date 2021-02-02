На трассе в Башкирии ограничили движение маршруток, такси и большегрузов

В Башкирии временно ограничили движение по трассе Уфа-Инзер-Белорецк с 67 по 203 километр в Белорецком и Архангельском районах. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.
Ограничение движения действует с 19:00 2 февраля по 8:00 3 февраля для маршрутных такси, пассажирских автобусов и большегрузов.
Водителей просят быть предельно внимательными. Не рекомендуется выезжать на дороги до наступления благоприятных погодных условий. Телефон экстренных служб - 112. Диспетчерская УДХ Башкирии: 8 (927) 955 11 00.