Глава Минстроя Башкирии заявил на суде, что болен

Министра строительства республики обвиняют в превышении должностных полномочий. Ущерб бюджету Башкортостана от его действий оценили в 95 млн рублей. Сегодня прошёл суд. Решалось, вернётся ли Рамзиль Кучарбаев в своё кресло или отправится в СИЗО. Чиновника задержали накануне. В республиканском строительном ведомстве прошли обыски.

Перед заседанием обвиняемый и один из его адвокатов долго шепчутся. О чём речь, разобрать нельзя даже по губам – масочный режим. Видно только, что Рамзиль Кучарбаев что-то явно отрицает. Через маленькое окошко удаётся поговорить и нам. Правда, диалог выходит коротким.

– Какого решения ждете? – Без комментариев.

Рамзиля Кучарбаева задержали накануне. 1 февраля в ведомстве прошли обыски. Это связано с нарушениями при вводе в эксплуатацию очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. К слову, они до сих пор не запущены. На тот момент обвиняемый возглавлял Управление капитального строительства республики. Министром его назначили в прошлом году. На должности Рамзиль Кучарбаев пробыл меньше 2 месяцев. Уголовное дело уже было возбуждено – впервые в апреле 2019 года. Неоднократно приостанавливалось и возобновлялось.

В пользу домашнего ареста адвокаты предоставили загранпаспорт Кучарбаева: после конфискации он не смог бы им воспользоваться, а значит, и покинуть страну. Обвиняемый просил учесть троих несовершеннолетних детей и родителя на иждивении, также Рамзиль Кучарбаев заявил об ухудшении здоровья.

В прошлом году у меня ухудшилось состояние здоровья, я проводил УЗИ сердца и сосудов. У меня есть копия этих документов. Рамзиль Кучарбаев, обвиняемый

На столе многочисленные награды, документы о повышении квалификации. Однако не помогло. Его заключили под стражу на 2 месяца.

Органами следствия Кучарбаеву предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Анжелла Сафиуллина, начальник отдела Кировского районного суда г. Уфы