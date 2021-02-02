В Башкирии мальчик получил жёсткую травму на куреше: подробности ЧП

Травма на соревнованиях. Инцидент случился в Бакалинском районе во время проведения муниципального этапа спартакиады школьников Республики Башкортостан. Состязания проходили согласно календарному плану. В борьбе куреш в финальном поединке в весовой категории до 50 килограммов 13-летний Ефим Москвин получил травму.

При броске было накрывание. Мальчик сказал, что у него кружится голова, схватку остановили. Подошли медицинские работники, посадили мальчика, он сказал, что у него в глазах зеленеет. Сразу сделали вызов 112.

Марсель Юсупов, руководитель Управления по физическому воспитанию и подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан
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Спортсмена госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас ему оказывается помощь в условиях стационара. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, опрашиваются организаторы и участники соревнований. Также проверяется соответствие условий проведения состязаний нормам и требованиям безопасности.  

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