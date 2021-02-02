В Башкирии мальчик получил жёсткую травму на куреше: подробности ЧП

Травма на соревнованиях. Инцидент случился в Бакалинском районе во время проведения муниципального этапа спартакиады школьников Республики Башкортостан. Состязания проходили согласно календарному плану. В борьбе куреш в финальном поединке в весовой категории до 50 килограммов 13-летний Ефим Москвин получил травму.
Спортсмена госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас ему оказывается помощь в условиях стационара. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, опрашиваются организаторы и участники соревнований. Также проверяется соответствие условий проведения состязаний нормам и требованиям безопасности.