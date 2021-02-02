В Башкирии мальчик получил жёсткую травму на куреше: подробности ЧП

При броске было накрывание. Мальчик сказал, что у него кружится голова, схватку остановили. Подошли медицинские работники, посадили мальчика, он сказал, что у него в глазах зеленеет. Сразу сделали вызов 112.

Марсель Юсупов, руководитель Управления по физическому воспитанию и подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан