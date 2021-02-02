«Газпром» готов инвестировать в газотранспортную систему Башкирии 6 млрд рублей в год

«Газпром»
в Башкортостане выходит на новый этап развития газотранспортной системы и готов
инвестировать в год до 6 млрд рублей. Договоренности достигнуты на встрече с
главой республики Радием Хабировым и генеральным директором «Газпром трансгаз
Уфа» Шамилем Шариповым.
Также
обсуждалась синергия науки, машиностроения и транзита газа. Как подчеркнул
Радий Хабиров, уже становится реальностью идея газоперекачивающих двигателей на
базе авиационных. Образцы уже есть, идет обсуждение вывода в серийное
производство.
Базовая вещь – это
бесперебойное и безопасное обеспечение газом. Это первое. Второе – это
повышение уровня газификации, об этом мы говорили, под это есть программа, мы
делаем. Третье – мы идем дальше. Учитывая наличие крупного
газонефтеперерабатывающего «Газпром нефтехим Салават», мы сейчас ведем два
больших проекта. Речь идет об очень серьезных инвестициях, они исчисляются
сотнями миллиардов рублей. Это по глубокой переработке газа. Это дальнейший
передел так называемый. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Мы к этому долго
шли, дорога была сложной. Нужно было доказать надежность работы нашего
уфимского авиационного двигателя в качестве привода газоперекачивающих
агрегатов. Мы эту задачу выполнили. Тем самым «Газпром» выполнил свое обещание,
он разблокировал инвестиционные программы по реконструкции газотранспортной
системы, и я сегодня с удовлетворением отмечаю, что мы выходим на тот уровень,
который я планировал еще в 2012 году – на уровень 5-6 млрд рублей в год
инвестиций в газотранспортную систему.Шамиль Шарипов, генеральный директор ООО «Газпром Трансгаз Уфа»
Также
на встрече были затронуты вопросы перехода на газомоторное топливо. Стороны
уверены, что за этим направлением будущее. При этом сеть газовых заправок
развивается быстрее, чем число потребителей. Общая загрузка – около 30%. И еще
один вопрос – подключение к газу с помощью республиканской программы
субсидирования. Ею могут воспользоваться наиболее уязвимые категории граждан.
За последние полтора года около трех тысяч домов с помощью этого проекта
газифицированы.
То, что касается
сокращения сроков, у нас проводится очень большая работа. Это и улучшение
качества обслуживания, предоставление услуг по принципу единого окна.
Организован также колл-центр. Конечно, все работы нами максимально ускоряются.
Здесь, конечно, и жители сами должны своевременно готовить свои дома, газовое
оборудование. Очень большую роль здесь играют сертификаты.Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз Уфа»