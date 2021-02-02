«Газпром» готов инвестировать в газотранспортную систему Башкирии 6 млрд рублей в год

Мы к этому долго шли, дорога была сложной. Нужно было доказать надежность работы нашего уфимского авиационного двигателя в качестве привода газоперекачивающих агрегатов. Мы эту задачу выполнили. Тем самым «Газпром» выполнил свое обещание, он разблокировал инвестиционные программы по реконструкции газотранспортной системы, и я сегодня с удовлетворением отмечаю, что мы выходим на тот уровень, который я планировал еще в 2012 году – на уровень 5-6 млрд рублей в год инвестиций в газотранспортную систему.

Шамиль Шарипов, генеральный директор ООО «Газпром Трансгаз Уфа»