В Башкирии детский сад по ошибке построили на чужой земле

В Стерлитамакском районе администрация спорит с предприятием из-за участка, на котором построено дошкольное учреждение. Здание было введено в эксплуатацию в начале прошлого года. А спустя время заявился якобы хозяин земли. Малыши остались без долгожданного детского сада.

Самый главный вопрос родителей: когда их дети наконец пойдут в детский сад? Новенькое здание распахнуло свои двери малышам в феврале. Но вскоре из-за пандемии учреждение перестало работать. А после снятия ограничений не открылось наряду со всеми.

Выяснился второй собственник, у которого не взяли согласие на строительство. Собственно говоря, у него забрали участок земли и построили на нем детский садик. Мы переводили из города детей, потеряли там места, сюда оформили. Наталья Парфёнова

Оказалось, что земли принадлежат сельхозпредприятию. Но об этом почему-то собственник, говорят родители, вспомнил уже после того, как детский садик был введен в эксплуатацию. В итоге разрешение было отозвано, начались судебные тяжбы.

Через два месяца будет почти год, как детский сад не работает. Местные жители считают, что администрация затягивает судебные процесс. Суд, говорят родители, уже назначал экспертизу, которая не была ещё проведена. В администрации же заверяют, что, наоборот, заинтересованы в скорейшем разрешение земельного спора. А судебные тяжбы затянулись из-за пандемии. Но объяснить, почему произошла такая ошибка, сотрудники не могут.

По данным выписки из Росреестра этот участок был свободен. Произошло наложение границ, возможно, реестровая ошибка. Администрация не уполномочена давать оценку, поэтому дело в суде, и суд поставит точку. Римма Нигматуллина, заместитель главы администрации Стерлитамакского района