В Башкирии детский сад по ошибке построили на чужой земле

В Стерлитамакском районе администрация спорит с предприятием из-за участка, на котором построено дошкольное учреждение. Здание было введено в эксплуатацию в начале прошлого года. А спустя время заявился якобы хозяин земли. Малыши остались без долгожданного детского сада.
Самый главный вопрос родителей: когда их дети наконец пойдут в детский сад? Новенькое здание распахнуло свои двери малышам в феврале. Но вскоре из-за пандемии учреждение перестало работать. А после снятия ограничений не открылось наряду со всеми.
Оказалось, что земли принадлежат сельхозпредприятию. Но об этом почему-то собственник, говорят родители, вспомнил уже после того, как детский садик был введен в эксплуатацию. В итоге разрешение было отозвано, начались судебные тяжбы.
Через два месяца будет почти год, как детский сад не работает. Местные жители считают, что администрация затягивает судебные процесс. Суд, говорят родители, уже назначал экспертизу, которая не была ещё проведена. В администрации же заверяют, что, наоборот, заинтересованы в скорейшем разрешение земельного спора. А судебные тяжбы затянулись из-за пандемии. Но объяснить, почему произошла такая ошибка, сотрудники не могут.
Но суд может встать на сторону как администрации, так и собственника. И тогда последний может вполне потребовать сноса незаконной постройки на его территории.