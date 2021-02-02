Силач из Башкирии Эльбрус Нигматуллин сделал прививку от коронавируса

Сильный пример. Стронгмен Эльбрус Нигматуллин сделал прививку от коронавируса. Добровольную вакцинацию он прошел в поликлинике 13-й городской больницы.
Самый сильный человек России в очереди за вакциной от коронавируса оказался самым скромным. Заняв место, ждал, когда его пригласят в кабинет для медосмотра. И даже терапевт за маской не сразу узнала стронгмена, которому под силу сдвинуть с места многотонный пассажирский самолёт.
Если во время очередного рекорда сердцебиение Эльбруса Нигматуллина зашкаливало, то перед вакцинацией он совершенно спокоен, давление тоже в норме. Медработник не выявила у него противопоказаний. В прививочном кабинете сама процедура заняла не более минуты. Выйдя в коридор, атлет признался, кто же смог уговорить самого сильного человека России сделать укол от коронавируса.
Повторную прививку нужно будет сделать через три недели, лишь после этого «ГамКовидВак» заработает на 100%. Но вакцинации подлежат не все граждане, есть ограничения.
Очередная партия вакцины поступила в республику. И теперь сделать прививку от коронавируса можно в своём медучреждении. Ну а примеру самого сильного человека России Эльбруса Нигматуллина последовал целый завод.
УМПО – одно из крупнейших предприятий республики, на котором трудятся более 20 тысяч рабочих. Чтобы вакцинировать персонал без отрыва от производства, с января процедуру проводят прямо на территории объединения сразу в трёх здравпунктах.
Для вакцинации персонала УМПО получило дополнительно тысячу доз препарата «ГамКовидВак», которых хватит на 5000 сотрудников. На прививку многие приходят сразу всем цехом.
Победить коронавирус можно, достигнув коллективного иммунитета. И если вы ещё не переболели ковидом, то вакцинация позволит получить антитела для защиты организма. Записаться на прививку стало проще. Теперь это можно сделать через портал Госуслуг.