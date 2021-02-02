Силач из Башкирии Эльбрус Нигматуллин сделал прививку от коронавируса

Сильный пример. Стронгмен Эльбрус Нигматуллин сделал прививку от коронавируса. Добровольную вакцинацию он прошел в поликлинике 13-й городской больницы.

Самый сильный человек России в очереди за вакциной от коронавируса оказался самым скромным. Заняв место, ждал, когда его пригласят в кабинет для медосмотра. И даже терапевт за маской не сразу узнала стронгмена, которому под силу сдвинуть с места многотонный пассажирский самолёт.

Если во время очередного рекорда сердцебиение Эльбруса Нигматуллина зашкаливало, то перед вакцинацией он совершенно спокоен, давление тоже в норме. Медработник не выявила у него противопоказаний. В прививочном кабинете сама процедура заняла не более минуты. Выйдя в коридор, атлет признался, кто же смог уговорить самого сильного человека России сделать укол от коронавируса.

В нашей семья я первый человек, который привился. Когда с женой на эту тему разговаривали, она говорит: «Эльбрус, давай ты будешь первым. На тебе посмотрим, а потом с остальными придём». Надеюсь, что мои друзья и родственники последуют моему примеру и тоже сделают прививку. Эльбрус Нигматуллин, самый сильный человек в России

Повторную прививку нужно будет сделать через три недели, лишь после этого «ГамКовидВак» заработает на 100%. Но вакцинации подлежат не все граждане, есть ограничения.

Противопоказания есть, они предусмотрены производителем вакцины. В первую очередь острые респираторные вирусные инфекции. То есть если вы в настоящий момент болеете, у вас сопли, температура, конечно, вакцинироваться не стоит. Если вы недавно переболели, буквально несколько дней назад, то тоже стоит немного подождать. Булат Гарифуллин, главный врач городской клинической больницы №13

Очередная партия вакцины поступила в республику. И теперь сделать прививку от коронавируса можно в своём медучреждении. Ну а примеру самого сильного человека России Эльбруса Нигматуллина последовал целый завод.

УМПО – одно из крупнейших предприятий республики, на котором трудятся более 20 тысяч рабочих. Чтобы вакцинировать персонал без отрыва от производства, с января процедуру проводят прямо на территории объединения сразу в трёх здравпунктах.

В морозильной камере 18-20 градусов холода. Мы достаём из коробки флакон, ставим на рабочий стол. В течение получаса он размораживается. Лилия Тазетдинова, фельдшер

За последние 3 недели существенно снизилось заболеваемость. Бывают дни, когда вообще ни одного заболевшего. А так 1-2 человека в день за последние 3 недели. В целом готовность не снижаем. Масочный режим на предприятии и соблюдение дистанции, санитарных норм – всё это выполняется. Николай Лютов, директор по персоналу ПАО «ОДК-УМПО»

Для вакцинации персонала УМПО получило дополнительно тысячу доз препарата «ГамКовидВак», которых хватит на 5000 сотрудников. На прививку многие приходят сразу всем цехом.

Помимо испытателя-механика в цехе 7Б, я также являюсь физоргом объединения по цеху и работаю в молодёжной политике объединения. Очень много контактирую с людьми, у меня общественная жизнь, поэтому я решил сделать вакцину. Дамир Сафиулин, испытатель-механик авиационных двигателей ПАО «ОДК-УМПО»