В Башкирии снимают исторический триллер, основанный на реальных событиях

Голод, сотни тысяч погибших и людоедство. В Башкортостане снимают исторический триллер, основанный на реальных событиях. Картина о трагедии начала 20 века, о совести и цене человеческой жизни. Как возникла идея фильма и что происходит за кадром?

Истощённые голодом люди, тело на санях, укрытое тулупом, и Хайбулла – крестьянин, пытающийся спасти свою семью. Фильм о событиях, которые случились в начале 20-х годов прошлого века. Тогда в городах и деревнях страны начался такой голод, что люди готовы были отдать всё ради еды, а иногда и охотились друг на друга.

Тема голода в нашем регион на самом деле очень слабо освещена. Об этом как-то принято больше молчать. Но я считаю, что такие страницы истории, какими бы они ни были кошмарными, заслуживают внимания к себе. Денис Умутбаев, актёр

В основу фильма легла реальная история. Один из жителей деревни попал в дом к людоедам и чудом сумел сбежать. Этот рассказ Даниил Рази, услышал от своей бабушки. Студент Санкт-Петербургского института кино и телевидения написал сценарий и предложил режиссеру Рустему Шайхутдинову снять об этом фильм.

Шубы, кафтаны, платья и камзолы. Весь реквизит настоящий, с историей тех лет. Что-то предоставили музеи, а чем-то поделились местные жители. К съёмкам картины готовились два года. Короткометражку снимают при поддержке киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова.

Съёмки короткометражки «Хайбулла» начались летом прошлого года, но основные работы были запланированы на январь 2021. Фильм основан на реальных событиях. Согласно сюжету у крестьянина Хайбуллы пропадает единственный конь, и чтобы спасти свою семью от голода, он отправляется на его поиски в соседнюю деревню.

В общей сложности бюджет фильма составляет порядка миллиона рублей. Но чтобы доснять ленту, таких денег недостаточно, поэтому режиссёр открыл сбор на специальной площадке, где любой желающий может стать спонсором.

Проект нашего фильма стал победителем IV Башкирского питчинга в рамках Всероссийского питчинга дебютантов, в конкурсе короткометражных фильмов. Мы получили техническую поддержку от киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова, компания «Canon» предоставила кинокамеру и кинооптику для съемок, а студия «Cinemusic Ufa» создаст музыку для фильма. Далее я продолжил искать финансирование и в 2020 году заявился на «Казанский питчинг кинопроектов – 2020». Мы выиграли 500 тысяч рублей от Фонда президентских грантов. Рустем Шайхутдинов, режиссёр